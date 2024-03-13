Системы РЭБ уничтожили три беспилотника в Ростовской области

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«Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА», - указал губернатор.

Голубев добавил, что дежурные службы пока уточняют, есть ли последствия на земле.

В ночь на 13 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках , замеченных над Курском. Дроны сбили над городом средства противовоздушной обороны. Глава региона поблагодарил российских защитников.

Также утром 13 марта атаке БПЛА подвергся нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По предприятию ударили четыре дрона, это привело к возгоранию на двух установках для переработки нефтепродуктов.