Системы ПВО сработали в Тульской области
Силы противовоздушной обороны приняли меры по отражению атаки беспилотного летательного аппарата над Тульской областью. Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности области на странице во «Вконтакте».
«Двадцать четвертого сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области», - сказано в сообщении.
Авторы публикации отметили, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявили план «Ковер». То же случилось в воздушных гаванях Остафьево и Жуковское. Небо над аэропортами полностью закрыли. Задержали 13 вылетов, также семь рейсов отменили.
В последний раз план «Ковер» объявили в столичных аэропортах 9 сентября. Режим вводят, когда что-то угрожает безопасности самолетов. Все воздушные суда отправляют в запасные аэропорты, еще не вылетевшие борта отменяют.