Системы ПВО сработали над Курском
В небе над Курском и Курским районом сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
Прямо сейчас полыхает помещение на Ленсоветовской дороге в Шушарах. Там расположена пилорама. По предварительным данным, огонь охватил 150 квадратных метров. Причины пожара и информация о пострадавших не уточнялись.
Накануне в Шушарах загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал. Открытое горение ликвидировали 14 января.
Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Представители маркетплейса пообещали продавцам компенсировать сумму ущерба. Покупателям тоже вернут деньги.
Wildberries откроет новый сортировочный центр в Северной столице в течение двух недель. Это поможет наладить поставки и снизить нагрузку на склад «Уткина заводь».
«Во дворе у нас теперь отвратительный запах горелого отеля, надеемся всей семьей, что скоро выветрится, а то с детьми и с собакой невозможно гулять», - рассказала собеседница издания.
Очевидица рассказала, что пожар тушили долго, сначала проливали крышу по бокам, потом приступили к ликвидации возгорания посередине крыши. Затем около здания гостиницы осталось две пожарные машины, они проливали здание.
«Сейчас там остались две пожарные машины, заливают крышу, огня нет, один дым из середины крыши», - рассказала женщина.
Она отметила, что людей на улице мало, «никто не хочет дышать этой гарью».
Пожар в гостинице «Астория» в Казани случился днем 14 января.
Загорелась кровля двухэтажного здания с мансардой на улице Павлюхина.
«На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“», - сообщило издание.
Во время матча хоккеист получил травму и потерял сознание, спортсмена на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, молодому человеку оказывают медицинскую помощь.
В конце декабря аналитики сервиса «АльфаСтрахование» провели исследование и выяснили, что самым травмоопасным видом спорта среди молодежи является футбол. Хоккей оказался на втором месте. Чаще всего хоккеисты страдают от травм головы и от переломов.
Собеседник агентства рассказал, что ребенок пришел в центр с 30-летней матерью. Семья на учете подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоит. Мать оставила мальчика без присмотра, когда тот находился в бассейне.
Следователь потребовал документы о работе комплекса и сотрудников, отвечающих за безопасность посетителей на территории бассейна.
«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в СК по региону.
В Перми малолетний ребенок утонул в бассейне банного комплекса, куда пришел вместе с отцом, у которого там проходил корпоратив. Взрослые отвлеклись на приготовление к празднику и не усмотрели за малышом.