15 января 2024, 01:12

Системы ПВО сработали над Курском

РИА «Новости»
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В небе над Курском и Курским районом сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Беспилотники ПВО
14 января 2024, 23:48
Еще один пожар произошел в Шушарах. Недалеко от склада Wildberries загорелся ангар
Unsplash
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Пожар вспыхнул в ангаре недалеко от склада Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прямо сейчас полыхает помещение на Ленсоветовской дороге в Шушарах. Там расположена пилорама. По предварительным данным, огонь охватил 150 квадратных метров. Причины пожара и информация о пострадавших не уточнялись.

Накануне в Шушарах загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал. Открытое горение ликвидировали 14 января.

Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Представители маркетплейса пообещали продавцам компенсировать сумму ущерба. Покупателям тоже вернут деньги.

Wildberries откроет новый сортировочный центр в Северной столице в течение двух недель. Это поможет наладить поставки и снизить нагрузку на склад «Уткина заводь».

Санкт-Петербург Пожары
14 января 2024, 23:35
«Отвратительный запах горелого отеля». Очевидец рассказал о пожаре в «Астории» в Казани
Pixabay
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Очевидица пожара в Казани, где горела гостиница «Астория», рассказала «360», что во время тушения во дворе стоял стойкий запах гари. Женщина отметила, что ее дом находится через дорогу от отеля.

«Во дворе у нас теперь отвратительный запах горелого отеля, надеемся всей семьей, что скоро выветрится, а то с детьми и с собакой невозможно гулять», - рассказала собеседница издания.

Очевидица рассказала, что пожар тушили долго, сначала проливали крышу по бокам, потом приступили к ликвидации возгорания посередине крыши. Затем около здания гостиницы осталось две пожарные машины, они проливали здание.

«Сейчас там остались две пожарные машины, заливают крышу, огня нет, один дым из середины крыши», - рассказала женщина.

Она отметила, что людей на улице мало, «никто не хочет дышать этой гарью».

Пожар в гостинице «Астория» в Казани случился днем 14 января.

Загорелась кровля двухэтажного здания с мансардой на улице Павлюхина.

Пожары Казань Отели
14 января 2024, 22:33
Юного хоккеиста с травмой головы доставили на вертолете в больницу Екатеринбурга
Freepik
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Хоккеиста «Тюменского легиона» с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в больницу Екатеринбурга из Асбеста. Игрок получил травму на матче против местной команды, сообщило издание Е1.

«На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“», - сообщило издание.

Во время матча хоккеист получил травму и потерял сознание, спортсмена на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, молодому человеку оказывают медицинскую помощь.

В конце декабря аналитики сервиса «АльфаСтрахование» провели исследование и выяснили, что самым травмоопасным видом спорта среди молодежи является футбол. Хоккей оказался на втором месте. Чаще всего хоккеисты страдают от травм головы и от переломов.

Вертолеты Спортсмены Больницы Хоккей Врачи Екатеринбург
14 января 2024, 22:25
Ребенок утонул в бассейне термального курорта из-за недосмотра матери
Unsplash
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Шестилетний мальчик захлебнулся в бассейне термального курорта в культурно-развлекательном комплексе «Лето» в центре Челябинска. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в СК Челябинской области.

Собеседник агентства рассказал, что ребенок пришел в центр с 30-летней матерью. Семья на учете подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоит. Мать оставила мальчика без присмотра, когда тот находился в бассейне.

Следователь потребовал документы о работе комплекса и сотрудников, отвечающих за безопасность посетителей на территории бассейна.

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в СК по региону.

В Перми малолетний ребенок утонул в бассейне банного комплекса, куда пришел вместе с отцом, у которого там проходил корпоратив. Взрослые отвлеклись на приготовление к празднику и не усмотрели за малышом.

Уголовное дело Дети Челябинская область Семья

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