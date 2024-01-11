Системы ПВО сбили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области

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«В Жиздринском районе сегодня силами ПВО был зафиксирован беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3», - написал он.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. На место случившегося прибыли оперативные службы, добавил Шапша.

Днем 11 января Вооруженные силы Украины атаковали село Тишанка Волоконовского района в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Беспилотник сбросил осколочный боеприпас, в результате никто не пострадал.

Накануне средства ПВО сбили украинский БПЛА в небе над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев поблагодарил военнослужащих за четкую работу.