Системы ПВО сбили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«В Жиздринском районе сегодня силами ПВО был зафиксирован беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3», - написал он.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. На место случившегося прибыли оперативные службы, добавил Шапша.
Днем 11 января Вооруженные силы Украины атаковали село Тишанка Волоконовского района в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Беспилотник сбросил осколочный боеприпас, в результате никто не пострадал.
Накануне средства ПВО сбили украинский БПЛА в небе над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев поблагодарил военнослужащих за четкую работу.