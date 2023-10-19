Системы ПВО ликвидировали воздушную цель на подлете к Ростовской области
Российские системы ПВО сбили около территории Ростовской области воздушную цель. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он заявил, что в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, обломки воздушной цели не нанесли никаких разрушений.
«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», - отметил Голубев.
Средства ПВО 18 октября ликвидировали в Белгородской области беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, разрушений и пострадавших не было.
Ранее российские военные сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе шесть украинских БПЛА. Половину из них уничтожили над населенным пунктом Драгунское. Над селами Пушкарное, Беломестное и Головино ликвидировали по одному дрону.