Системы ПВО ликвидировали воздушную цель на подлете к Ростовской области

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Он заявил, что в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, обломки воздушной цели не нанесли никаких разрушений.

«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», - отметил Голубев.

Средства ПВО 18 октября ликвидировали в Белгородской области беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, разрушений и пострадавших не было.

Ранее российские военные сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе шесть украинских БПЛА. Половину из них уничтожили над населенным пунктом Драгунское. Над селами Пушкарное, Беломестное и Головино ликвидировали по одному дрону.