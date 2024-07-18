Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения ряда поджогов

Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», применили для поджога бензин или смешанный с маслом бензин. С таким заявлением выступил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов, сообщил ТАСС.

Также Воронов подчеркнул, что системы пожаротушения в «Крокусе» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», - сказал он на пресс-конференции в «Российской газете».