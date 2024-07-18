Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения ряда поджогов
Системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил ТАСС.
О подробностях поджога концертного зала заявил 18 июля директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.
«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», - указал он на пресс-конференции в «Российской газете».