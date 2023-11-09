Система ПВО уничтожила воздушную цель над морем близ Севастополя

«Над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки», - отметил он.

Губернатор также отметил, что все оперативные службы Севастополя находятся в боевой готовности. Развожаев попросил местное население доверять только официальной информации.

В четверг, 9 ноября, в 11:20 по местному времени в Севастополе включили сирены воздушной тревоги. Сообщение об этом также появилось в Telegram-канале Развожаева.

В минувший вторник, 7 ноября, системы ПВО сбили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над Севастополем. Обломки дронов упали в деревне Орловка и в селе Андреевка. Среди местных жителей никто серьезных травм не получил.