Система ПВО сработала над Краснодаром

Огонь на авторынке в Набережных Челнах распространился на 2500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в Набережных Челнах загорелась гостиница Kamarooms. Там вспыхнула кровля и утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуировали 72 человек.

«В Набережных Челнах площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров», - передали в министерстве.

Возгорание произошло 2 декабря на авторынке «Гараж-500». Сначала огонь охватил 1500 квадратов, но пламя быстро распространяется. Как сообщали в МЧС, горят торговые павильоны, их тушат 56 спасателей на 16 машинах. К месту ЧП выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.



