Система ПВО сработала над Краснодаром
Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов. Как сообщил Telegram-канал Shot, в городе работает система ПВО.
Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов. Как сообщил Telegram-канал Shot , в городе работает система ПВО.
«Очень громкие хлопки в небе слышали жители Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также Прикубанского округа», - отметили журналисты.
Они также рассказали, что видели яркие вспышки в небе.
В пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО уничтожили украинские зенитные ракеты С-200 над акваторией Азовского моря. Боеприпасы были переоборудованы для поражения наземных целей.
Ранее ВСУ обстреляли два района Донецка. Один из поселков они атаковали с помощью дрона, сбросив с него боеприпас. Позже стало известно о двух пострадавших.