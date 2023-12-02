02 декабря 2023, 19:01

Система ПВО сработала над Краснодаром

Pxhere
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Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов. Как сообщил Telegram-канал Shot, в городе работает система ПВО.

Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов. Как сообщил Telegram-канал Shot , в городе работает система ПВО.

«Очень громкие хлопки в небе слышали жители Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также Прикубанского округа», - отметили журналисты.

Они также рассказали, что видели яркие вспышки в небе.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО уничтожили украинские зенитные ракеты С-200 над акваторией Азовского моря. Боеприпасы были переоборудованы для поражения наземных целей.

Ранее ВСУ обстреляли два района Донецка. Один из поселков они атаковали с помощью дрона, сбросив с него боеприпас. Позже стало известно о двух пострадавших.

Краснодар Россия
02 декабря 2023, 20:34
Площадь пожара на авторынке в Татарстан увеличилась до 2500 «квадратов»
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Огонь на авторынке в Набережных Челнах распространился на 2500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в Набережных Челнах загорелась гостиница Kamarooms. Там вспыхнула кровля и утеплитель фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуировали 72 человек.

«В Набережных Челнах площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров», - передали в министерстве.

Возгорание произошло 2 декабря на авторынке «Гараж-500». Сначала огонь охватил 1500 квадратов, но пламя быстро распространяется. Как сообщали в МЧС, горят торговые павильоны, их тушат 56 спасателей на 16 машинах. К месту ЧП выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.


Пожары Татарстан МЧС РФ
02 декабря 2023, 19:33
Детей спасли из горящей квартиры в Москве
Unsplash
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Пожар произошел в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360». В помещении оказались заблокированы дети.

С седьмого этажа здания на Новомарьинской улице начал валить густой черный дым. В горящей квартире оказались заблокированы дети. Пожарным удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей. Их передали бригаде скорой помощи.

Уточняется, что пожарная машина не могла подъехать к дому, поэтому огнеборцы использовали автоматическую лестницу. Спасатели потушили огонь. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Накануне в Балашихе загорелся шиномонтаж. По данным очевидцев, огонь полыхал около получаса. На место ЧП приехали минимум пять пожарных машин и скорая помощь.

Пожары Москва 2023
02 декабря 2023, 19:02
Украинские ракеты сбили над акваторией Азовского моря
РИА «Новости»
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские ракеты С-200 над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны Украины удалось пресечь около 18:00. ВСУ запустили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200.

«Украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря», - сообщили в ведомстве.

Такие же снаряды средства ПВО уничтожили 26 ноября около 11:00. Перед этим Украина попыталась массово атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами. Сначала системы ПВО сбили 11 дронов, затем - еще девять.

Накануне российские военные ликвидировали центр подготовки и применения беспилотников ВСУ в Запорожской области. ВС РФ также уничтожили склад авиационных средств поражения.

Ракеты Украина ПВО
02 декабря 2023, 18:52
Землетрясение на Филиппинах спровоцировало в регионе угрозу цунами
Pxhere
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у юго-восточных берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ).

Из-за подземных толчков специалисты также объявили угрозу цунами.

Информация о землетрясении поступила в EMSC в 17:37 по московскому времени. Тектонические движения специалисты зафиксировали в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан, очаг подземных толчков находился на глубине 63 километров. Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не публиковались.

Землетрясение у берегов Филиппин также регистрировали 17 ноября , его магнитуда составила 6,7 баллов. Сейсмологи определили, что очаг подземных толчков располагался на глубине 70 километров. Движения в земной коре зафиксировали в 53 километрах от города Генерал-Сантос, находящегося в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Еще один очаг сейсмической активности обнаружили в 23 километрах к юго-западу о крупного города Глан.

Природа Землетрясения

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