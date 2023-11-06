Система ПВО сбила воздушные цели в зоне СВО из Ростовской области

«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации», - написал он Голубев уточнил, что на территории региона никаких происшествий не зафиксировали. В связи с этим он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

В понедельник, 6 ноября, российские военные обезвредили два беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев сообщил, что среди местных жителей в результате падения обломков дронов никто не пострадал.

Накануне украинский беспилотник сбили в Брянской области. Средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА самолетного типа над Стародубским муниципальным округом. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.