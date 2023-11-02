Система ПВО сбила две воздушные цели под Ростовом

«В результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет», - написал он.

Сначала система ПВО под Ростовом сработала в 14:17, а затем еще раз в 14:40. Голубев сказал, что военные выполняют свою работу.

Ранее российские войска предотвратили атаку беспилотниками: над Крымом сбили шесть дронов. Накануне украинские беспилотники ликвидировали над Курской и Брянской областями. Вооруженные силы Украины не оставляют попыток атаковать российские территории, причем целятся боевики по гражданским объектам.