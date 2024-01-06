06 января 2024, 21:27

Сироту насильно отправили в психбольницу в Башкирии

РИА «Новости»
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Следователи выясняют на каком основании сироту с инвалидностью поместили в психиатрическую больницу в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Волонтеры подняли тревогу из-за девушки-инвалида, которая не по своей воле оказалась в психдиспансере. По их словам, никаких причин для этого не было, сообщило ufa.kp.ru.

Представители волонтерской организации сообщили правоохранительным органам, что девушку с инвалидностью из дома-интерната в городе Октябрьском насильно направили в медицинское учреждение в городе Стерлитамаке.

«Высказывается предположение о возможном корыстном мотиве принудительной госпитализации, так как на счету девушки накопилась значительная сумма денежных средств, перечисленных государством», - отметили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка, к ней подключилась региональная прокуратура. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

Ранее полиция Новосибирска начала поиски причастных к жестокому избиению девочки-сироты в школе № 183.

Башкирия Следственный комитет России Сироты
06 января 2024, 22:11
Самолет задержали в Сочи из-за дебошира на борту
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Вылет самолета из Сочи в Санкт-Петербург задержали из-за хулигана на борту. Полицейские сняли мужчину с рейса, сообщила «Известиям» сотрудница аэропорта.

«Рейс задерживается, хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы и полицию. Неадекватный пассажир», - сказала она.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в 19:10. По словам очевидцев, один из пассажиров стал курить прямо на борту. Мужчина не реагировал на просьбы экипажа, поэтому к самолету вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Полиция сняла дебошира, после этого воздушное судно вылетело в Санкт-Петербург.

Ранее правоохранители завели уголовное дело по статье о хулиганстве на 41-летнего москвич. Он устроил драку на рейсе Москва - Минеральные Воды и сломал руку бортпроводнику. Потасовка началась из-за того, что дебошир распивал алкоголь и матерился.

Санкт-Петербург Сочи Самолеты
06 января 2024, 21:12
«Силой затолкали в машину». Неизвестные похитили человека в Челябинске
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В Челябинске мужчину похитили среди бела дня на глазах у свидетелей. Его затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил портал 74.RU.

В пятницу, 5 января, неизвестные затолкали мужчину в машину на улице Барбюса в Челябинске. Момент похищения попал на видеокамеру у подъезда. На кадрах было видно, что трое мужчин в течение почти двух минут заталкивали в черный автомобиль ВАЗ-2115 активно сопротивляющегося прохожего. После этого машина уехала.

«Услышала крик, подошла к окну, увидела данную картину. Парня силой затолкали в машину трое других», - рассказала свидетельница похищения.

Сотрудники полиции начали расследование: они ищут свидетелей и устанавливают обстоятельства.

В конце декабря пенсионерку похитили по дороге на дачу в Кашире. На 70-летнюю женщину напали, когда она шла от Топканово к Вослинке. Она успела позвонить дочери, после чего ее телефон пропал из сети.

Спустя неделю тело пропавшей женщины с пробитой головой нашли в Тульской области. По подозрению в убийстве полиция арестовала 72-летнего рецидивиста, который недавно освободился из тюрьмы. В багажнике его автомобиля обнаружили кровь.

Челябинск Мужчины Машины Полиция
06 января 2024, 20:49
Москвич получил серьезные ожоги лица, когда жарил шашлык во дворе дома
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Попытка пожарить шашлык во дворе закончилась для москвича серьезными ожогами лица. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Житель Марьиной Рощи вместе с друзьями решил пожарить шашлык прямо во дворе жилого комплекса. Он вынес мангал во двор, положил угли, залил их жидкостью для розжига и поджег. Огонь опалил ему лицо. Мужчину госпитализировали с серьезными ожогами.

В Челябинске девушка облила кипятком друзей на вечеринке у себя дома. Конфликт произошел после того, как гости в шутку подбросили на кухню хозяйки дымовую шашку, пока та готовила еду. После этого девушка взяла с плиты кастрюлю, вошла в комнату и выплеснула на гостей. Этот момент попал на видео. Пострадавшие молодой человек и девушка корчились от боли, но писать заявление на подругу не стали.

Еда Больницы Скорая помощь Видео Мужчины
06 января 2024, 19:54
Пожарные в Дагестане вытащили из горящего дома шестерых детей
Пресс-служба МЧС
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Пожар в частном доме произошел в поселке Юбилейный в Дагестане. Из огня спасли шесть детей, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Еще четверых взрослых и двоих детей эвакуировали. Никто не пострадал», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло в двухэтажном доме. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В тушении участвовали 27 специалистов и семь единиц техники.

Две девочки 2008 и 2009 года рождения погибли при пожаре в Богородском городском округе, в момент ЧП с ними находился дедушка одной из них. Ночью мужчина обнаружил, что отопительный прибор садового дома сломался, и решил отремонтировать его своими силами. Но во время работ произошла вспышка газовоздушной смеси, что спровоцировало возгорание.

Дагестан Пожары Дети МЧС РФ

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