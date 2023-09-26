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Гражданка России погибла в Турции, предположительно, от рук сирийца. Об этом сообщила газета Hürriyet.

По предварительной информации, ЧП произошло в северной части города Эрзурум. Россиянка Анастасия Е. через социальные сети восемь месяцев назад познакомилась с сирийцем Низаром А., который работал бариста в кофейне.

В одну из ночей мужчина пришел к соседям девушки и попросил вызвать скорую помощь. Прибывшие медики зафиксировали гибель россиянки от потери крови.

На допросе в полиции сириец сообщил, что в ходе конфликта порезал ей ногу куском стекла. При этом жители дома рассказали, что видели подозреваемого в квартире Анастасии впервые. Сирийца взяли под стражу, в ближайшее время состоится суд.

Ранее в Стамбуле задержали подозреваемого в убийстве российского туриста.

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