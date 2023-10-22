Сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе

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«Внимание всем! Воздушная тревога!» - объявил он.

Развожаев 20 октября рассказал, что над территорией Крыма военные сбили одну ракету. Снаряд упал над морем в районе Любимовки. Он отметил, что системы ПРО успешно работают в городе.

До этого российские военные сбили ракету 18 октября в районе Кара-Кобы , ее боевая часть сдетонировала на земле в поле. Из-за ракетного обстрела в Севастополе объявляли воздушную тревогу. В результате падения ракеты никто не пострадал. Власти не зафиксировали никаких повреждений или пожаров.

Ранее украинская армия выпустила по территории Крыма и Приазовья как минимум 15 ракет. Пять из них упали над территорией Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, часть ракет являлись переделанными С-200.