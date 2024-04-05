Сирены ракетной опасности зазвучали в Белгороде и Белгородском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он получил удар ножом от неизвестного мужчины в Апатитах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уточнили, что подозреваемого в нападении с ножом на губернатора Мурманской области задержали полицейские. Его допросили, а также оказали необходимую медпомощь.

Мужчина рассказал правоохранителям, что не знаком с чиновником, но испытывал к нему личную неприязнь, поэтому и ранил ножом.

Как выяснилось, подозреваемый уже проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью.

Сотрудники СКР продолжают расследование, устанавливают все обстоятельства преступления. Проверяют знакомых задержанного, а также изучают содержимое его гаджетов, включая мобильный телефон. Следователи назначили судебные экспертизы, в том числе психиатрическую Пострадавший глава Мурманской области в результате ножевого ранения попал в реанимацию. Ему провели операцию. Чиновник уже пришел в себя и записал видеообращение со словами благодарности врачам и жителям.