Сирена с призывом к эвакуации прозвучала в Оренбурге из-за наводнения
Жителей Оренбурга, находящихся в зоне возможного подтопления, призвали эвакуироваться. В городе прозвучала сирена. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
Сирена прозвучала в 10:40 по местному времени. В областном центре объявили режим ЧС.
Уровень воды в реке Урал в городе приблизился к опасной отметке. По данным на 08:00 по местному времени он составил 897 сантиметров. Опасным назвали уровень в 930 сантиметров «Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», - указали в мэрии.
В зоне подтопления оказались дачные массивы, которые расположены в поймах Урала и Сакмары. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он определит дальнейшую работу спасателей, которые ликвидируют последствия паводка.
Власти города Орска выплатят по 100 тысяч рублей всем членам семей, которые пострадали от стихии.