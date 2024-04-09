09 апреля 2024, 09:13

Сирена с призывом к эвакуации прозвучала в Оренбурге из-за наводнения

РИА «Новости»
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Жителей Оренбурга, находящихся в зоне возможного подтопления, призвали эвакуироваться. В городе прозвучала сирена. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Сирена прозвучала в 10:40 по местному времени. В областном центре объявили режим ЧС.

Уровень воды в реке Урал в городе приблизился к опасной отметке. По данным на 08:00 по местному времени он составил 897 сантиметров. Опасным назвали уровень в 930 сантиметров «Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», - указали в мэрии.

В зоне подтопления оказались дачные массивы, которые расположены в поймах Урала и Сакмары. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он определит дальнейшую работу спасателей, которые ликвидируют последствия паводка.

Власти города Орска выплатят по 100 тысяч рублей всем членам семей, которые пострадали от стихии.

Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 09:28
Затопление аэропорта предрекли в Кургане из-за паводка
РИА «Новости»
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Два микрорайона, аэропорт и четыре садоводства могут пострадать от последствий паводка в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Возможно затопление <…> микрорайоны: „Рябково“, „Карчевская Роща“, ДНТ „Автоузел“, садоводческий кооператив „Дружба-2“, СНТ „Надежда“, СНТ „Героя Советского Союза Елисеева“, аэропорт „Курган“, - уточнили в мэрии.

Затопление возможно от реки Черная. Проживающих в этих зонах призвали эвакуироваться в ближайшее время. Власти города обратили внимание на то, что нужно позаботиться о детях, пожилых и маломобильных родственниках. Также не оставлять в зоне затопления домашних животных. Мэрия напомнила о том, что необходимо по возможности взять с собой документы, вещи первой необходимости и ценности.

Накануне генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников призвал жителей Кургана запастись водой на месяц вперед. Он пояснил, что водозаборные сооружения также может затопить.

Курган Паводки
09 апреля 2024, 08:58
Уголовное дело возбудили по факту гибели 6 человек на пожаре в Воскресенске
Пресс-служба Следственного комитета
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В Воскресенске в результате гибели на пожаре шести человек, в том числе четырех детей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

«Следователем следственного отдела по городу Воскресенск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины, а также их четырех детей», - указали в ведомстве.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 9 апреля в поселке Фасфоритном в Воскресенке загорелся жилой дом. Во время локализации пожара спасатели нашли обгоревшие тела женщины и ее супруга, а также четырех несовершеннолетних. Два ребенка смогли спастись. Ребята успели покинуть дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты назначили пожаро-техническую и судебно-медицинские экспертизы. Причины возгорания пока не установили.

Уголовное дело Пожары Дети Воскресенск
09 апреля 2024, 08:28
Девятиклассницы в Челябинской области нашли камеру в школьном туалете
РИА «Новости»
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В селе Миасское Челябинской области школьницы нашли в женском туалете спрятанный мобильный телефон с включенной видеокамерой. Полиция провела проверку с участием инспекторов по делам несовершеннолетних, сообщил сайт 74.ru.

«В школу выехали инспекторы по делам несовершеннолетних для выяснения обстоятельств, побеседовали с руководящим составом в школе. Материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - сообщил представитель УМВД по Челябинской области.

Камеру обнаружили 4 апреля. Школьницы рассказали журналистам, что к стене прибили доску с отверстиями, а за ней поставили мобильный телефон. Девочки пожаловались классной руководительнице, и она пообещала разобраться. Камеру убрали со стены, но перенесли на подвесной потолок над единственной закрывающейся кабинкой. Когда девятиклассницы пытались самостоятельно снять телефон, в туалет вошла учительница и отвела их к директору. Там им пригрозили отчислением.

Сначала администрация школы не признавала наличие камеры в женском туалете, но затем пресс-служба Министерства образования Челябинской области подтвердила съемку. Учительница по собственной инициативе оставила телефон, чтобы вычислить курильщиц.

В Новосибирске учительница устроила обыск в мужском туалете. Она заставила школьников выворачивать карманы и искала у них вейпы.

Челябинская область Прокуратура РФ Школы Школьники Полиция
09 апреля 2024, 07:05
Смертельный пожар в Воскресенске полностью потушили
РИА «Новости»
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В поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск ликвидировали пожар в одноэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 150 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

Вызов в экстренные службы поступил незадолго до полуночи. На улице Спортивной вспыхнул одноэтажный деревянно-щитовой дом размером 10 на 15 метров с крышей из шифера. К приезду спасателей постройка горела по всей площади.

В тушении задействовали 39 человек и 14 единиц техники. В 00:32 возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров, в 02:02 ликвидировали открытый огонь. В 05:35 пожар полностью потушили.

Погибли шесть человек , в том числе четверо детей. Двум подросткам 11 и 13 лет удалось спастись, они покинули дом до приезда спасателей. Медики осмотрели пострадавших.

Пожары МЧС РФ Воскресенск

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