Сирена с призывом к эвакуации прозвучала в Оренбурге из-за наводнения

Сирена прозвучала в 10:40 по местному времени. В областном центре объявили режим ЧС.

Уровень воды в реке Урал в городе приблизился к опасной отметке. По данным на 08:00 по местному времени он составил 897 сантиметров. Опасным назвали уровень в 930 сантиметров «Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», - указали в мэрии.

В зоне подтопления оказались дачные массивы, которые расположены в поймах Урала и Сакмары. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он определит дальнейшую работу спасателей, которые ликвидируют последствия паводка.

Власти города Орска выплатят по 100 тысяч рублей всем членам семей, которые пострадали от стихии.