«Симулянтка». В Сургуте учительница умерла от миокардита после отказа медиков ее лечить

Светлане Собакиной стало плохо 28 декабря, ее отвезли в больницу. Однако врачи посчитали ее симулянткой и отправили лечиться домой. Родственники устроили скандал, и девушку госпитализировали в инфекционное отделение. По словам сестры Светланы, ей не оказывали должной медицинской помощи.

«Она у вас симулянтка! Ее бы психотерапевту показать. С ОРВИ вообще дома можно лечиться», - привело издание слова медперсонала.

Родственники готовились забрать девушку домой, но ее состояние ухудшилось. Сестра рассказала, что о тяжелом состоянии Светланы стало известно примерно в 17:30, в 19:00 врачи сообщили, что пациентка еще в сознании, а потом перестали брать трубку.

«А в 21:30 реаниматолог позвонил папе и сообщил, что Света умерла», - рассказала сестра погибшей.

В справке о смерти указали причину - острый миокардит и кардиогенный шок. Сестра Светланы намерена разобраться в ситуации и наняла известного адвоката, специализирующегося на медицинских случаях.

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