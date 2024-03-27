Симоньян передаст подарки подросткам, которые спасали людей во время теракта
Ноутбуки, корзины с фруктами и поездку в Анапу с экскурсией получат подростки, спасавшие людей во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
По ее словам, некоторые подростки отказались от подарков. Другие передали свою зарплату в фонд помощи пострадавшим.
«Порешили с Тиграном [Кеосаяном] подарить каждому по ноутбуку, по корзине фруктов и по поездке летом в Анапу с экскурсией в Горгиппию», - подчеркнула она.
Симоньян вручит подарки Исламу Халилову , Артему Донскову, Александру Журику, Никите Иванову, Виктории Волчихиной, Артему Филимонову и Елизавете Тереховой.
Недавно в школе № 19 в Красногорске прошла торжественная линейка. На мероприятии Исламу Халилову и Артему Донскову вручили благодарственные письма.