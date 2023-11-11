11 ноября 2023, 01:29

Силы ПВО сбили украинские дроны над двумя регионами

РИА «Новости»
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Средства ПВО России обнаружили и перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Смоленской и Московской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«10 ноября около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Военнослужащие перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над Смоленской и Московской областями с помощью дежурных средств ПВО.

Днем ранее средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Это произошло над акваторией Черного моря у полуострова Крым.

В субботу, 4 ноября, Вооруженные силы Украины попытались ударить по Крымскому мосту. После этого мост временно перекрыли, в районе Керчи работало ПВО.

Беспилотники ПВО
11 ноября 2023, 01:57
Пороховой завод вспыхнул в Тамбовской области
Pxhere
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Крупный пожар вспыхнул на пороховом заводе в Тамбовской области. Очевидцы заявили о звуках взрывов перед возгоранием, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, пожар на заводе произошел около 23:30. На место ЧП спасатели. Огонь потушили спустя полтора часа.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожары Взрывы Заводы
11 ноября 2023, 00:40
Взрыв прозвучал в Коломне — СМИ
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Жители Коломны сообщили о звуках взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, военные сбили беспилотник. Сейчас работает ПВО. Взрыв зафиксировали недалеко от конструкторского бюро машиностроения.

Горожане делятся видео и фотографиями в Сети. С их слов, сначала в Коломне прозвучал «громкий хлопок, потом пошло большое облако дыма». По слова одного из очевидцев, возможно, «был открытый огонь, видно было небольшое зарево».

Официальной информации на этот счет пока не поступало.

Днем ранее звуки отдаленных взрывов слышали в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что они доносились с полигона, где военные проводили учебные стрельбы.

Коломна Беспилотники Взрывы
11 ноября 2023, 00:10
«Угрожали снять скальп». Российский школьник стал жертвой издевательств группы подростков
РИА «Новости»
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Группа подростков в Липецке обманом выманила 14-летнего школьника и устроила часовой сеанс издевательств с избиениями, оскорблениями и угрозами. Весь процесс мучители снимали на видео, которое после распространили в социальных сетях. Отец пострадавшего мальчика Валерий в беседе с «360» заявил, что сын теперь боится выходить на улицу, настолько сильно его запугали.

Булинг за гаражами «Угрожали расправой, говорили, что скальп можем снять, у нас нож есть. Когда они вдоволь поиздевались, то отпустили его. Все снимали на видео. Сам он говорит, что около часа все происходило», - подчеркнул Валерий.

По словам отца пострадавшего школьника, подростки просто подставляют детей, когда создают фейковые аккаунты в мессенджерах, копируя аватарки и меняя данные, а после начинают писать от их имени оскорбления другим людям. После человека приводят на такие разборки.

«Я так понял, что это происходит не в первый раз», - добавил Валерий.

Снятый ролик подростки начали распространять среди своих друзей и знакомых. Так он дошел до школы, где учится мальчик и даже попал к директору. После этого отца мальчика пригласили в учебное заведение на разговор.

Валерий подчеркнул, что после того, что узнал о случившемся с сыном, то обратился в полицию, а его знакомый отправил видео в региональный главк СК. Отец мальчика также обратился в центральное управление ведомства, чтобы случившееся не замяли.

«Мы пойдем до конца. Потому что от таких выходок пострадать могут и другие дети», - подчеркнул собеседник «360».

В пресс-службе липецкого главка СК сообщили, что начали проверку по факту избиения школьника в ходе которой они установят личности всех участников происшествия. По итогам мероприятий следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Идти до конца Валерий пояснил, что сына на встречу в торговый центр пригласила девочка из его школы. Но вместо нее мальчика там встретили старшие ребята, которые рассматривали его в качестве жертвы.

«Они его за руки вывели из торгового центра, куда его девочка пригласила. Получается, что она была с ними заодно», - заявил Валерий.

Мужчина отметил, что сыну сначала помог прохожий, которому показалось подозрительным поведение подростков. Мальчик попытался сбежать, но юноши его схватили и затащили за гаражи, где их ждали подельники. Всего над мальчиком издевались пять человек.

Ролик, о котором идет речь, опубликовал Telegram-канал местного издания «Город 48». На кадрах видно, что подростки спрятали свои лица за черными масками. Они заставили свою жертву отдавать честь, извиняться под диктовку за «распространение дезинформации», вставать на колени, а также нанесли несколько ударов. Среди участников издевательств оказалась девушка. Это ей принадлежит идея о «снятии скальпа».

«У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять. У нас есть человек, который хочет попробовать человечинки», - заявляла героиня ролика.

СК РФ Школьники Буллинг
10 ноября 2023, 21:54
Женщине стало плохо в давке за билетами в Большой театр
РИА «Новости»
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Скорую помощь вызвали к Большому театру, где стоящей за билетами на  балет «Щелкунчик» женщине стало плохо в давке. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, травм поклонница балета не получила. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Из-за сильного ажиотажа и повышенного спроса на предновогодний показ «Щелкунчика» руководство Большого театра ввело специальный график продаж билетов. Но для покупки нужно получить специальный браслет, которые раздают партиями по 20 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

На представления 23−28 декабря продажа билетов в кассах началась 4 ноября. С завтрашнего дня в кассы поступят проходки на постановки 29−31 декабря. А ближе к концу следующей недели можно приобрести билеты на зимние каникулы.

Врачи Театры

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