Силы ПВО отразили атаку беспилотника в небе над Подольском

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал он.

По словам градоначальника, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Этой же ночью стало известно, что семь беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.