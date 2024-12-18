18 декабря 2024, 09:12

Силовики задержали двух подозреваемых в убийстве Кириллова

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации источника, силовики взяли след подозреваемых сразу с места преступления, где в поле зрения камер наблюдения попали две подозрительные машины.

По предварительным данным, организаторы убийства через мессенджер вышли на связь с мужчинами и дали им контакты куратора из СБУ.

«Преступление фактически раскрыли по горячим следам», - отметил источник.

Официальной информации по поводу задержания подозреваемых пока что не поступало. По данным «Известий» , задержанные уже дают показания.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря после взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заминировали самокат около стены жилого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что у нее нет сомнений, кто является заказчиком убийства Кириллова.

Убийства Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
18 декабря 2024, 09:01
Частный дом с газовыми баллонами вспыхнул в Новой Москве
РИА «Новости»
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Утром 18 декабря в Новой Москве произошел пожар в жилом частном доме. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Широкой в поселении Кокошкино. Заявители сообщили о горении частного дома, в нем есть газовые баллоны.

По предварительным данным, огонь начал переходить на соседний дом. Прибывшие на место спасатели обнаружение горение двухэтажного деревянного здания, площадь распространения пожара составила 25 квадратных метров, подробная информация уточняется.

В ночь на среду мужчина и женщина умерли при пожаре в коридоре квартиры в Санкт-Петербурге.

Пожары
18 декабря 2024, 07:14
Стали известны последствия разлива нефтепродуктов в районе Анапы
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Загрязнение нефтепродуктами морского побережья в районе Анапы угрожает птицам, в том числе редким. Есть буквально считанные дни, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти. Об этом РИА «Новости» сообщил директор АНО «Зелёная цивилизация», кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

По его словам, разлив нефтепродуктов негативно влияет на орнитофауну, потому что этот район был местом концентрации околоводных и водоплавающих птиц.

«Только в районе заповедника „Утриш“ ежегодно насчитывали порядка 300 тысяч особей, относящихся к исчезающим или редким видам - клуша, черноголовый хохотун, лысуха, лебедь-шипун, чомга, малая поганка, чернозобая гагара или большой баклан», - сказал Федоров.

Ранее режим ЧС ввели в Анапе после крушения танкеров с мазутом. Спасатели привлекли волонтеров к ликвидации последствий.

Черное море Анапа
18 декабря 2024, 03:42
Мужчина и женщина умерли при пожаре в коридоре квартиры в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге произошел пожар в двухкомнатной квартире во Фрунзенском районе. Спасатели потушили огонь и обнаружили двух погибших, сообщила пресс-служба МЧС.

Экстренные службы в 22:30 получили вызов в квартиру по улице Бухарестской, 66, корпус 1. В коридоре двухкомнатной квартиры произошло возгорание площадью три квадратных метра. В тушении участвовал 21 спасатель с пятью единицами техники.

В 22:57 сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Несмотря на небольшую площадь возгорания, находившиеся в квартире мужчина и женщина погибли.

В Москве 16 декабря загорелась деревянная постройка на территории конюшни в Метрогородке. Источник 360.ru сообщил, что животные не пострадали, так как здание пустовало. Причину пожара установят дознаватели.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
18 декабря 2024, 00:15
В Москве впервые обокрали робота-доставщика «Яндекса»
РИА «Новости»
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В Москве впервые обокрали робота-доставщика компании «Яндекс», полиция устанавливает личности злоумышленников. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительной информации, робот доставлял заказанные сладости на Смоленский бульвар, только клиенты его не дождались.

«Сотрудники выехали по указанному адресу и обнаружили свой аппарат, но он был поврежден, а заказ кто-то украл», - уточнил канал.

Теперь полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности грабителей.

Ранее в Москве правоохранители задержали уборщицу , которая несколько месяцев обворовывала свою клиентку. Хозяйка квартиры лишилась ювелирных украшений с сапфирами, жемчугом и бриллиантами, денег и даже флакона духов от английского парфюмерного бренда.

Роботы Кражи Полиция Москва

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