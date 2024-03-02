02 марта 2024, 20:53

Силовики заблокировали ячейку ИГ в жилом доме в Ингушетии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В городе Карабулаке в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Правоохранительные органы заблокировали предполагаемых террористов в одном из жилых домов.

«Режим КТО введен в части города Карабулак в Республике Ингушетия. Контртеррористическая операция проводится в границах четырех улиц», - уточнили в публикации.

Решение о проведении КТО приняли вечером 2 марта. Операцию начали на Рабочей и Набережной улицах, а также на Осканова и Джабагиева.

По данным Telegram-канал «Розыск Ингушетия», силовики заблокировали участников международной террористической организации «Исламское государство»* в многоквартирном доме на улице Осканова. Члены группировки готовились к совершению резонансных террористических актов.

В ноябре прошлого года российские силовики уничтожили пособника членов бандитской группы в Ингушетии. При попытке ареста мужчина оказал вооруженное сопротивление. В результате перестрелки одного из силовиков ранили, а преступник погиб.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Терроризм ФСБ Россия Аресты Полиция
02 марта 2024, 21:49
Губернатор Петербурга связался с военными из-за атаки БПЛА
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связался с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО в связи с появлением беспилотника над акваторией Финского залива. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб», - сообщил Беглов.

Вечером в субботу, 2 марта, силы ПВО сбили над Финским заливом неопознанный объект , предположительно беспилотник. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пострадавших и разрушений не было.

Также вечером 2 марта в аэропорту Пулково объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

Утром в субботу взрыв раздался на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. В жилой многоквартирный дом врезался беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал.

Санкт-Петербург Беспилотники Военные Взрывы ПВО
02 марта 2024, 21:42
Человек упал на пути салатовой ветки метро в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На Люблинско-Дмитровской линии московского метро на пути упал человек. Движение поездов временно приостановили, но сейчас все наладилось и составы следует в соответствии с графиком. Об этом сообщили в Telegram-канале дептранса.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком», - уточнило ведомство.

Движение поездов прервалось на участке салатовой ветки метро от «Печатников» до «Чкаловской», в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

О состоянии человека, упавшего на пути, не сообщили. Информация продолжает уточняться.

Ранее прокуратура завела уголовное дело после сообщения о смерти рабочего в метро Казани. Бетонщик четвертого разряда во время проведения строительных работ упал в металлическую емкость, находящуюся на дне котлована, он скончался на месте от полученных травм.

Поезда Метро Москва
02 марта 2024, 21:08
В поврежденные дроном дома вернули свет, газ и воду в Петербурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге в поврежденные беспилотником жилые дома на Пискаревском проспекте практически во все квартиры вернули электричество, газ и воду. Об этом сообщило РИА «Новости».

Санкт-Петербург Беспилотники
02 марта 2024, 20:35
Беспилотник сбили над Финским заливом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Неопознанный объект, предположительно, беспилотник, сбили над Финским заливом. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поразили над акваторией и побережьем Финского залива», - отметил он.

Губернатор опубликовал видео того, как системы ПВО ликвидировали неопознанный объект над Финским заливом. По словам Дрозденко, в результате пострадавших и разрушений нет.

Вечером 2 марта в аэропорту Пулково объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушная гавань временно перестала принимать и выпускать самолеты.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с происшествием в акватории залива сообщил о связи с командованием Ленинградского военного округа. Он отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона.

Санкт-Петербург Беспилотники

Новости по теме