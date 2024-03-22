Силовики спасли захваченную в заложники женщину в Петропавловске-Камчатском

В распоряжении «360» оказалось видео, на котором по шоссе Энтузиастов в Москве проезжает полыхающий грузовик. Ролик сняли примерно в 400 метрах от МКАД.

На видео попал диалог двух людей из проезжающего мимо автомобиля. Девушка отметила: главное, чтобы водитель выжил. Ее спутник предположил, что он «уже выскочил».

В начале марта в Харьковской области в результате атаки ВСУ полностью сгорел грузовик с углем , который доставляли жителям. Машины атаковали FPV-дронами, а после по ним открыли прицельный огонь с применением реактивной системы залпового огня «Град». Водителя ранило, его отвезли в больницу.

Машина на ролике объята огнем полностью, от нее валит черный дым, тем не менее она остается на ходу.