Силовики спасли захваченную в заложники женщину в Петропавловске-Камчатском
Взятую в заложники женщину в Петропавловске-Качатском освободили. Ее спустили по лестнице с третьего этажа, а злоумышленника арестовали, сообщил Telegram-канал Shot.
Силовики пытались уговорить 32-летнего мужчину, удерживающего женщину в квартире на третьем этаже, отпустить заложницу. Преступник угрожал женщине ножом, из подъезда очевидцы слышали крики.
ЧП произошло на Кроноцкой улице. После приезда полиции мужчина забаррикадировался в квартире на третьем этаже.
Сообщение о происшествии поступило рано утром. На место приехали представители силовых структур, выезды со двора заблокировали. Предположительно, мужчина взял в заложники свою сожительницу.