Силовики провели обыски в офисах криптобирж в Москва-Сити
Правоохранительные органы в пятницу провести обыск в офисе криптобиржи Beribit в Москва-Сити. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Мы хотели бы предоставить нашим клиентам прозрачную и достоверную информацию о происходящем. В ходе проверки не обнаружили нарушений или оснований для санкций против платформы», - заявили в Beribit.
В криптобирже также отметили, что такие обыски являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.
«Некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне событий в „Крокус Сити Холл“, которые никак не связаны с прошедшими мероприятиями», - подчеркнули в пресс-службе.
ТАСС сообщал, что силовики изъяли из офиса Beribit технику и оборудование. По данным Telegram-канала «112» , теракт в «Крокусе» был оплачен криптовалютой.
Ранее Следственный комитет заявил о связи подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холл» с украинскими националистами. Ведомство отмечало, что исполнители получили с территории Украины значительные средства в криптовалюте.