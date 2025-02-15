15 февраля 2025, 14:13

Силовики провели беседы о ЛГБТ с участниками вечеринки в Savoy

РИА «Новости»
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Правоохранительные службы провели профилактические беседы с участниками вечеринки в московской гостинице Savoy на предмет недопустимости пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Также гражданам призывного возраста выдали 10 повесток о необходимости явки в военные комиссариаты. Против одного из задержанных составили административный протокол, мужчина привел на мероприятие дочь. Теперь документы отправили в подразделение по делам несовершеннолетних.

На вечеринке в честь Дня святого Валентина в московской гостинице Savoy, где политик и журналистка Ирина Хакамада выступала с DJ-сетом, произошли задержания. По данным «Известий» , в отеле также находились собаки, помогающие силовикам во время обысков.

По информации Telegram-канала Mash, билеты на мероприятие в среднем стоили от 50 до 150 тысяч рублей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

МВД РФ ЛГБТ
15 февраля 2025, 13:34
Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Днем 15 февраля на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ДТП поступила в спасательную службу в 12:49. Автобус, следовавший по областному маршруту 273, влетел в отбойник. Семь человек пострадали, детей среди них нет.

На место происшествия прибыли три машины скорой помощи. Одну из двух полос шоссе в сторону области перекрыли.

Ранее крупное ДТП с маршруткой произошло в Дагестане. Одна из пассажирок погибла. Еще 15 человек пострадали, в том числе двое детей двух и четырех лет. Министр здравоохранения республики Ярослав Глазов взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

ДТП Автобусы Москва
15 февраля 2025, 12:29
Две дагестанские школьницы закупились валерьянкой и пропали
РИА «Новости»
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В Дагестане две школьницы приобрели несколько упаковок валерьянки и пропали. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Девочки 14 февраля после учебы поехали в Буйнакск из соседнего села Нижнее Казанище. На маршруте они зашли поесть в кафе, после чего побывали в аптеке.

Камеры видеонаблюдения засняли, как школьницы приобрели три упаковки валерианы, а затем исчезли.

На поиск пропавших отправились сотни волонтеров. Утром 15 февраля девочек нашли в лесу в 11 километрах от Буйнакска, по тропе к селу Манасаул. Следственный комитет в настоящее время выясняет, почему они не вернулись домой.

В конце января в Железногорске Курской области пропала девятилетняя девочка. Спустя сутки волонтеры обнаружили ее живой и невредимой.

Дагестан Дети Школьники
15 февраля 2025, 09:35
Школа на Алтае получила повреждения из-за землетрясения
Пресс-служба МЧС
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Школа в селе Купчегень в Онгудайском районе Республики Алтай получила повреждения из-за землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В пятидесятикилометровую зону сейсмического события силой в эпицентре 6,4 магнитуды попали шесть населенных пунктов - Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой и Чаган Узун.

«Выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень», - рассказали в ведомстве.

Также из-за землетрясения часть села Кош-Агач временно осталась без электричества. Сейчас специалисты обследуют объекты на всей территории региона. Дороги сохранились в проезжем состоянии, объекты социального назначения продолжили работу в штатном режиме.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 по шкале Рихтера у побережья южных Курил. Очаг природного явления залегал в Тихом океане на глубине 62 километров.

Школы Землетрясения
15 февраля 2025, 06:02
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Алтае
РИА «Новости»
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В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 в эпицентре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«В 08:48 по местному времени (04:48 по московскому) в 1,3 километрах юго-восточнее населенного пункта Старый Бельтир Кош-Агачского района зарегистрирована сейсмическая [активность] магнитудой 6,4», - уточнили в ведомстве.

Толчки ощущались по всей территории республики.

В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что подземные толчки ощутили и жители Алтайского края. Речь идет о восточной части региона - Заринской, Бийской и Белокурихинской зонах, а также городе Барнаул.

Позже в МЧС уточнили, что на территории Алтайского края интенсивность толчков не превышала трех баллов. Сейсмособытие ощутили на территории 29 муниципальных образование, обошлось без разрушений.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов южных Курильских островов , а днем ранее подземные толчки силой 4,4 по шкале Рихтера ощутили в районе Сочи.

Землетрясения МЧС РФ Россия

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