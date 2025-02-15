Силовики провели беседы о ЛГБТ с участниками вечеринки в Savoy

Также гражданам призывного возраста выдали 10 повесток о необходимости явки в военные комиссариаты. Против одного из задержанных составили административный протокол, мужчина привел на мероприятие дочь. Теперь документы отправили в подразделение по делам несовершеннолетних.

На вечеринке в честь Дня святого Валентина в московской гостинице Savoy, где политик и журналистка Ирина Хакамада выступала с DJ-сетом, произошли задержания. По данным «Известий» , в отеле также находились собаки, помогающие силовикам во время обысков.

По информации Telegram-канала Mash, билеты на мероприятие в среднем стоили от 50 до 150 тысяч рублей.

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