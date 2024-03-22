Силовики перекрыли все выезды из Москвы на фоне теракта в Crocus City Hall

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По информации канала, сейчас сотрудники ДПС проводит выборочные проверки.

«Силовики перекрыли все выезды из города. По нашей информации, ДПС проводит выборочные проверки по всему МКАДу», - указали в сообщении.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall перед началом концерта группы «Пикник» открыли стрельбу. Вскоре после этого в здании комплекса начался сильный пожар. Для тушения пожара в Crocus City Hall задействовали два вертолета.

По факту случившегося Следком возбудил уголовное дело.

Согласно последним данным от ФСБ, жертвами теракта в Crocus City Hall стали 40 человек, еще 100 пострадали.