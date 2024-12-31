Силовики объявили розыск трех вооруженных дезертиров в Белгородской области

«Трое рядовых штурмовой роты <…> сбежали с автоматами 30 декабря. Их поиск пока не дал результатов», - уточнил канал.

Вооруженных дезертиров разыскивает личный состав регионального УМВД.

До этого силы спецподразделения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали двух пьяных дезертиров в Белоострове, сбежавших из зоны спецоперации. По данным «Фонтанки», оба подписали контракт с Минобороны РФ, находясь в колонии.

Ранее комитет госбезопасности Республики Южная Осетия сообщил о задержании южноосетинскими пограничниками беглого российского военного и его пособников на границе с Грузией. Дезертира вернули в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Его пособников из Грузии суд в Цхинвале заключил под стражу.