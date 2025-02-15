15 февраля 2025, 02:59

Силовики нагрянули с проверкой в одну из гостиниц Москвы

РИА «Новости»
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Правоохранители нагрянули в одну из гостиниц Москвы в День святого Валентина, чтобы проверить документы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что силовики заходили в гостиницу и готовились к проверке документов гостей, присутствовавщих на вечеринке. Рядом с одной из дверей на полу лежал порошок с неизвестным белым веществом. На этом находки не закончились.

В одном из автомобилей, припаркованных около гостиницы, силовики обнаружили оружие. Под водительским креслом лежал пистолет. Правоохранители стали выяснять, кто его владелец.

На вечеринке также веселилась экономист Ирина Хакамада. Она отказалась давать комментарии.

«Любовь - это истина Христа», - невнятно сказала она.

Канал сообщил, что билеты на праздничную вечеринку в гостиницу стоили по 50 тысяч рублей.

Ранее блогер Эвелина Тарханова оказалась в центре массовой драки с оружием в ресторане «Кофемания» в Москве.

Праздники Оружие Машины Полиция Москва
14 февраля 2025, 22:33
«Родное место». Волонтер рассказала о сгоревшем штабе «Шлагбаум» в Анапе
РИА «Новости»
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Сгоревший при пожаре в станице Благовещенская в Анапе штаб добровольцев «Шлагбаум» был для них родным местом, где они общались друг с другом и работали. Об этом 360.ru сообщила одна из волонтеров.

«Это место, где мы ели, работали, одевались в СИЗы. Откуда выходили на пляж для ликвидации мазута, где отмечали Новый год», - сказала она.

По ее словам, штаб для волонтеров был родным местом.

Сейчас она общается с группой добровольцев из Тольятти и Самары и с друзьями-волонтерами из Москвы. Девушка отметила, что все ребята в школе и переживают.

«Девчонки плачут, собственно, как и я», - призналась она.

Ранее прокуратура Краснодарского края назвала предварительную причину возникновения пожара в пансионате «Зенит» в Анапе. Это неосторожное обращение с огнем.

Пожары Волонтеры Анапа
14 февраля 2025, 20:53
Число отравившихся в московском хостеле увеличилось
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Количество обратившихся к врачам постояльцев московского хостела «Гостиница РБК сервис» с жалобами на симптомы отравления выросло до 70 человек. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Массовое отравление в хостеле произошло в пятницу, 14 февраля. Изначально пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила о 20 пострадавших, которых забрали инфекционную больницу.

Через некоторое время Telegram-канал «112» объявил, что число госпитализированных возросло до 40. По предварительным данным, в анализах пациентов врачи обнаружили кишечную палочку.

Telegram-канал Mash подчеркнул, что все пострадавшие - рабочие, задействованные на строительстве жилого комплекса «Обручева 30», граждане Узбекистана и Таджикистана.

Для обеспечения работников питанием наниматель заказал комплексные обеды у ООО «Енидем».

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемическое расследование. Криминалисты столичного главка СК осмотрели хостел и в рамках проверки и заявили, что по итогам мероприятий примут решение о возбуждении уголовного дела.

Больницы Врачи Массовое отравление в московском хостеле
14 февраля 2025, 20:37
Получил тяжелые травмы. На ребенка в школе Петербурга упал игровой тир
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Игровой тир рухнул на девятилетнего ученика одной из школ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В беседе с 360.ru мать пострадавшего мальчика рассказала, что он получил тяжелые травмы головы.

«Находится в реанимации. Врачи сделали все возможное, чтобы он остался жив. Сын получил серьезные повреждения - травмы головы, переломы костей черепа», - поделилась она.

Сейчас родители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Женщина отметила, что руководство школы - ни завуч, ни директор - с семьей не связывались. По словам матери ребенка, был только звонок из комитета по образованию с предложением о помощи.

По данным Следственного комитета, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без согласования поставили на втором этаже игровой тир, который не закрепили должным образом. Конструкция упала на ученика второго класса.

Мальчика доставили в больницу с множественными повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников школы.

По данным РЕН ТВ, второклассник пострадал , когда бегал на перемене. После госпитализации врачи переливали школьнику кровь, чтобы спасти.

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