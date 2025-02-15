Силовики нагрянули с проверкой в одну из гостиниц Москвы

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На кадрах видно, что силовики заходили в гостиницу и готовились к проверке документов гостей, присутствовавщих на вечеринке. Рядом с одной из дверей на полу лежал порошок с неизвестным белым веществом. На этом находки не закончились.

В одном из автомобилей, припаркованных около гостиницы, силовики обнаружили оружие. Под водительским креслом лежал пистолет. Правоохранители стали выяснять, кто его владелец.

На вечеринке также веселилась экономист Ирина Хакамада. Она отказалась давать комментарии.

«Любовь - это истина Христа», - невнятно сказала она.

Канал сообщил, что билеты на праздничную вечеринку в гостиницу стоили по 50 тысяч рублей.

Ранее блогер Эвелина Тарханова оказалась в центре массовой драки с оружием в ресторане «Кофемания» в Москве.