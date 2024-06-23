Силовики начали готовиться к штурму в Дербенте

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Боевики, которые устроили стрельбу, по данным источника, укрылись в одном из зданий возле ресторана «Хаял». Туда уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков», - указали в сообщении.

Вечером в воскресенье группа неизвестных открыла огонь возле православной церкви в Дербенте.

С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.

В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Нападавшие использовали иностранное оружие. Кроме того, боевикам удалось завладеть снаряжением полицейских.