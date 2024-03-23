Силовики доложили Путину о ходе расследования стрельбы в Crocus City Hall
Руководители ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии предоставили доклад президенту Владимиру Путину о процессе расследования террористического акта в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе „Крокус сити холл“», - процитировало агентство пресс-службу президента.
Вечером 22 марта представители ФСБ сообщили о стрельбе и пожаре в Crocus City Hall, расположенном в Красногорске. Неизвестные открыли стрельбу по посетителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». По последним данным, число пострадавших достигло 145 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.