Сильный взрыв прогремел в армянском городе Абовяне

«В службу спасения 911 поступил сигнал о взрыве на одной из газозаправочный станция на втором километре автотрассы Ереван-Севан (близ города Абовян - прим. ред.). В результате взрыва возник пожар», - сообщил он.

По его словам, на место происшествия направили отряды пожарных спасателей. Всего выехали восемь боевых расчетов. Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара также неизвестны.

Видео с места ЧП уже опубликовал Telegram-канал Armenia Today.

Ранее появилась информация о взрыве около судна , которое двигалось вдоль берегов Йемена. Все произошло на значительном расстоянии от него, на судне никто не пострадал.