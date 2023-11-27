Сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону

«Сильный ветер стал причиной массового падения деревьев. На утро 27 ноября в Ростове зафиксировано 28 происшествий, из них 24 падения деревьев и одной конструкции, три подтопления территорий», - сообщил он.

Спасатели вместе с коммунальными службами занялись устранением последствий. Алексей Логвиненко сообщил, что взял под контроль уборку 17 деревьев и подтопление в Ленинском районе на улице Шоссейной, 30. Он призвал жителей не парковаться под плохо закрепленными конструкциями и деревьями.

Во Владивостоке из-за аварии на теплосети в разгар снегопада без отопления и горячей воды остались более шести тысяч жителей. В Москве сильный снегопад сказался на движении трамваев. «360» показал последствия непогоды.