23 февраля 2024, 21:23

Сильный пожар вспыхнул в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае вспыхнул мощный пожар. В распоряжении «360» появились кадры с места случившегося.

В конце января в станице Новотитаровская в Динском районе Кубани загорелся дворец культуры. На место происшествия незамедлительно направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС. Из ДК эвакуировали 28 человек, среди них - 20 детей.

На ролике можно увидеть сильный огонь и поднимающийся вверх столб дыма. Что именно загорелось, еще неизвестно. Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало. О пострадавших тоже не сообщалось.

По данным Telegram-канала Baza , пожар вспыхнул в Каневском районе Краснодарского края. На место выехали сотрудники МЧС.

Пожары Взрывы Видео Краснодарский край
23 февраля 2024, 19:58
Экскурсионный автобус с детьми врезался в самосвал в Москве
Pxhere
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Экскурсионный автобус из Владимира, в котором находились 20 детей, столкнулся с самосвалом на Красковской улице в Москве. Авария произошла 23 февраля около 18:30, сообщил источник «360».

На место происшествия прибыла бригада медиков. Сначала поступила информация, что дети травмировались при ударе.

Сотрудники скорой осмотрели несовершеннолетних и взрослых, никто из них не пострадал. Позже источник уточнил, что детей везли с соревнований.

В деталях ДТП с участием автобуса и грузовика разбираются дорожные инспекторы. Причина аварии пока неизвестна. Расследование продолжается.

Ранее массовая авария с участием грузовика произошла в Пензенской области. В результате ДТП пострадали трое взрослых и ребенок.

Дети Грузовики ДТП Автобусы Москва
23 февраля 2024, 15:56
Средства ПВО сработали в Ростовской области
РИА «Новости»
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Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«У защитников не бывает выходных», - написал глава области.

Губернатор призвал население сохранять спокойствие. Он не привел других подробностей случившегося.

По данным Telegram-канала «Новости Ростова», очевидцы услышали грохот в небе.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Николаеве. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Чуть позже стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по крупному военному аэродрому Кульбакино на юго-восточной окраине Николаева.

Взрывы также прозвучали в Одессе. Жители услышали мощные хлопки ночью 23 февраля. После этого в городе начался пожар на объекте инфраструктуры.

Взрывы ПВО
23 февраля 2024, 14:18
«Привязали к кровати». Тюменка рассказала об издевательствах над пенсионеркой в больнице
Unsplash
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Медперсонал тюменской больницы издевался над 89-летней пенсионеркой. Пожилая женщина всю ночь пролежала голой на полу палаты, а затем ее привязали к кровати. Об этом изданию 72.ru рассказала дочь пострадавшей Галина.

Пенсионерка попала в реанимацию Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Через время ее перевели в обычную палату, где к женщине отнеслись наплевательски, отметила ее дочь.

«Когда маму перевели в палату, она была без одежды. Ей было некомфортно так лежать, потому что дверь была открыта. После ужина пошла закрыть дверь, чтобы на нее никто не смотрел. Дошла, прикрыла, но на кровать уже вернуться не смогла - упала», - рассказала Галина.

Пожилая женщина поранила руку. Пострадавшая рассказала, что в палате был неисправный кран, откуда капала вода. Поэтому женщине пришлось еще и лежать в мокром. Она пыталась подняться, но не могла. Утром к ней зашли медработники и привязали ее к кровати.

«Это факт вопиющий! Человек пролежал голый на холодном полу», - заявила дочь.

Она пожаловалась в Роспотребнадзор и департамент здравоохранения области.

Ранее стоматологи из Верхней Пышмы сломали челюсть 85-летней бабушке , когда пытались вырвать зуб. Пенсионерка рассказала, что ее держали, а медики орудовали молотком. Женщине было очень больно, она кричала.

Здравоохранение Больницы Роспотребнадзор Женщины
23 февраля 2024, 12:44
«Вам всем конец». Неизвестный сообщил о минировании ТЦ в Лефортове
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Неизвестный мужчина в День защитника Отечества угрожал взорвать торговый центр «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов в Москве. Подробности «360» сообщил источник.

Неизвестный позвонил на стойку администрации ТРК, поздравил с праздником и сообщил, что здание заминировано.

«Вам всем конец», - произнес злоумышленник.

Информацию передали в полицию. Подробности происшествия уточняются. Информация об эвакуации торгового комплекса не поступала.

Ранее в России началась волна сообщений о лжеминировании школ и административных зданий. За этим может стоять как украинская сторона, так и несовершеннолетние хулиганы.

Праздники Мужчины Полиция Эвакуации Москва

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