Сильный пожар вспыхнул в Краснодарском крае

В конце января в станице Новотитаровская в Динском районе Кубани загорелся дворец культуры. На место происшествия незамедлительно направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС. Из ДК эвакуировали 28 человек, среди них - 20 детей.

На ролике можно увидеть сильный огонь и поднимающийся вверх столб дыма. Что именно загорелось, еще неизвестно. Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало. О пострадавших тоже не сообщалось.

По данным Telegram-канала Baza , пожар вспыхнул в Каневском районе Краснодарского края. На место выехали сотрудники МЧС.