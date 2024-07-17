Сильный пожар вспыхнул в административном здании в центре Москвы
Крупный пожар произошел вечером 17 июля в административном здании на Пресненском Валу,1, сообщил источник 360.ru. По этому адресу располагается Центра цифровизации образования в Москве.
Здание окутали клубы черного дыма. Предварительно установлено, что очаг возгорания находится на чердаке.
Данные о причинах происшествия и площади пожара уточняются.
UPD: ранг пожара повысили до 1БИС. Возгорание происходит в четырехэтажном здании старой постройки. На место вызвали сотрудников ГАИ для перекрытия движения, добавил источник 360.ru.