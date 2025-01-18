18 января 2025, 05:02

Сильный пожар разгорелся в «Светофоре» в Уфе

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Огнеборцы потушили пожар в торговом центре в столице Республики Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Уфе огонь охватил 900 квадратов здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено», - уточнили в ведомстве.

Возгорание потушили более 40 специалистов и 12 единиц техники.

В ведомстве добавили, что на месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Ранее в Нижегородской области погиб человек после взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном доме, причем с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки. Пожарные эвакуировали семь человек.

До этого в центре Саратова огнеборцы МЧС ликвидировали пламя, чья площадь составила пять квадратных метров, в кафе быстрого питания. Обошлось без пострадавших.

Спасатели Пожары Башкирия Уфа МЧС РФ
18 января 2025, 00:47
Прохожие в Карелии вытащили из колодца полуживого ребенка
РИА «Новости»
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Семилетний мальчик упал в колодец в Карелии, его случайно нашли прохожие. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Несчастный случай произошел в поселке Ильинский в пятницу, 17 января. Прохожие достали полуживого мальчика из уличного колодца. Сколько времени он провел в каменном мешке неизвестно. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Врачи диагностировали у него сильное переохлаждение и поместили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. В Олонец направили врачей из Детской республиканской больницы Петрозаводска.

Ранее в челябинском городе Озерске девочка упала в канализационный колодец.

Сотрудники коммунальных служб после окончания ремонта во дворе дома не закрыли люк. Ребенку помогли родители.

Дети Здравоохранение Врачи Республика Карелия
17 января 2025, 23:26
Советский разведчик выбросил в окно мошенникам миллион рублей
РИА «Новости»
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Бывший советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой аферистов в Москве. Они обманом выманили у него более миллиона рублей, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Мошенники позвонили Лазовику в мессенджере и убедили его в том, что нужно отдать свои сбережения. В результате пенсионер выбросил в окно квартиры неизвестному человеку более одного миллиона рублей.

Когда пожилой мужчина понял, что его обманули, то обратился с заявлением в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В Саратове на уловки аферистов попался бывший начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый. Мошенники общались с ним от лица «сотрудников ФСБ» в течении двух с половиной месяцев. Храпатый перевел им 87 миллионов рублей и передал четыре банки черной икры.

Уголовное дело Пенсионеры Мошенничество Полиция
17 января 2025, 23:25
Иномарка влетела в толпу фанатов после матча КХЛ в Новосибирске
РИА «Новости»
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Иномарка влетела в толпу болельщиков возле ледового дворца «Сибирь Арена» в Новосибирске после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Сибирью» и ярославским «Локомотивом». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГАИ.

«Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Немировича-Данченко. Не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару», - сообщили в ГАИ.

Очевидцы рассказали, что толпа людей поднялась к остановке в начале Октябрьского моста на момент аварии. Водитель иномарки перестроился в среднюю полосу, а машина справа резко поехала на него. Ему пришлось совершить маневр, которые и привел к наезду, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Пока неизвестно, какие травмы получили пострадавшие. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее на севере Москвы пьяный водитель каршеринга врезался в пассажирский автобус , а потом потерял сознание. Обошлось без пострадавших.

Фанаты ДТП Хоккей ГИБДД Сибирь Машины Полиция
17 января 2025, 21:16
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Богородске
РИА «Новости»
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Пламя охватило крышу двухэтажного дома после взрыва газа в Богородске в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадал один человек. В ликвидации пожара участвуют 16 человек и пять единиц техники. Причины происшествия устанавливаются. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Ранее газ взорвался на пятом этаже жилого дома в Петрозаводске. Спасатели вытащили из-под завалов четырех пострадавших.

Спасатели эвакуировали жильцов и разместили их в пункте временного размещения.

Пожары Газ МЧС РФ Взрывы

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