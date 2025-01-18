Сильный пожар разгорелся в «Светофоре» в Уфе

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«В Уфе огонь охватил 900 квадратов здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено», - уточнили в ведомстве.

Возгорание потушили более 40 специалистов и 12 единиц техники.

В ведомстве добавили, что на месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Ранее в Нижегородской области погиб человек после взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном доме, причем с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки. Пожарные эвакуировали семь человек.

До этого в центре Саратова огнеборцы МЧС ликвидировали пламя, чья площадь составила пять квадратных метров, в кафе быстрого питания. Обошлось без пострадавших.