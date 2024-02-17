17 февраля 2024, 21:38

Сильный пожар разгорелся на складах в Кемерове

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Складские помещения загорелись в Кемерове. Огонь охватил 1500 квадратных метров площади, сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, рабочие успели выйти с горящего здания самостоятельно до прибытия пожарных. Среди них пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвуют 80 специалистов и 17 единиц техники. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, где находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Сотрудники МЧС привлекли пожарный поезд.

Днем 16 февраля в Кемерове тушили пожар в гаражах площадью 400 квадратных метров. В частном автохозяйстве загорелась кровля двух боксов частного автохозяйства.

В Ижевске возгорание в производственном здании распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. Его оперативно локализовали. На месте работали свыше 100 сотрудников МЧС.

Пожары Россия
17 февраля 2024, 21:24
Супружеская пара пострадала в ДТП в центре Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге вечером 17 февраля. По словам очевидцев, в результате аварии пострадала супружеская пара. Об этом сообщил Telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Авария произошла на улице 8 марта. Один из автомобилей на большой скорости улетел в кювет.

«В машине были муж с женой и собака лабрадор. Люди в тяжелом состоянии», - уточнил канал, опубликовав видео с места ДТП.

Авария случилась со стороны Базового переулка в сторону микрорайона Вторчермет.

В региональном УГИБДД пока никак не прокомментировали информацию о состоянии здоровья пострадавших.

Ранее три иномарки столкнулись на северо-западе Москвы. Водитель за рулем Mazda при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе три ребенка.

ДТП Женщины Собаки Мужчины Екатеринбург Полиция
17 февраля 2024, 20:55
Ледяная глыба упала на голову подростка в центре Петербурга
РИА «Новости»
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Глыба льда упала в центре Санкт-Петербурга на 17-летнюю девочку и проломила ей голову. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, несчастный случай произошел на набережной реки Фонтанки. Сосулька сорвалась с крыши дома № 26Б и рухнула на проходившую по улице девочку-подростка. Ее в состоянии средней степени тяжести оперативно госпитализировали.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

В центре Санкт-Петербурга от падения сосульки также пострадала молодая женщина. Снег со льдом рухнул ей на голову, когда она шла по набережной Мойки. В тяжелом состоянии петербурженку доставили в больницу.

Похожий случай произошел в Москве. Глыба льда с крыши свалилась на женщину.

Ее госпитализировали с переломами ключицы, ребер и позвоночника.

Санкт-Петербург Больницы Женщины
17 февраля 2024, 19:46
Вернувшийся с СВО петербуржец заявил в полицию на сбежавшую на его Audi подругу
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В Санкт-Петербурге участник спецоперации обратился в правоохранительные органы после исчезновения подруги вместе с его поддержанной иномаркой и новым iPhone 15. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным источника издания, житель Фрунзенского района города сообщил полиции о случившемся 16 февраля.

Мужчину при этом огорчила не только ветренность возлюбленной, но и тот факт, что скрылась она на подержанной Audi, а также прихватила с собой iPhone 15, указал собеседник «Фонтанки». Стоимость машины, на которой уехала подруга петербуржца, по его информации, составляет порядка миллиона рублей.

Пострадавший признался, что в их отношениях все было далеко не гладко - подруга ему изменяла, но он ее прощал. Две недели назад девушка купила машину на его деньги. Сам он не мог выходить из дома из-за сломанной ноги.

И вот несколько лет назад дама сердца скрылась. Куда уехала - непонятно. При этом банковскую карту мужчины она решила вернуть. Правда, из двух миллионов на ней осталось только 53 тысячи рублей.

Санкт-Петербург Полиция
17 февраля 2024, 19:04
Тело сотрудника ГИБДД рядом с охотничьим ружьем нашли в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге нашли тело майора полиции, который работал в Госавтоинспекции. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По предварительной информации, рядом с телом правоохранителя обнаружили охотничье ружье.

В главке Следственного управления СК России по Свердловской области уточнили, что следователи начали проверку по факту ЧП. Тело полицейского отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

«Данные о наступлении смерти инспектора ГИБДД в результате противоправных действий посторонних лиц не поступали», - заявил глава пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.

Издание E1.ru со ссылкой на источник сообщило, что полицейский покончил с собой. Родные рассказали, что мужчина в последнее время ни на что не жаловался.

В начале января под окнами дома в Западном административном округе Москвы нашли тела 40-летнего сотрудника полиции и женщины.

Екатеринбург Полиция

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