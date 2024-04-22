Сильный пожар разгорелся на производственном предприятии в Орехово-Зуеве

В массовой аварии с шестью машинами в Твери погиб один человек. Еще четверо пострадали, сообщило издание mk.ru.

ДТП произошло на проспекте Николая Корыткова. Автомобиль Kia двигался со стороны микрорайона Мигалово, по правой полосе ее опередил и подрезал Volkswagen, в результате чего из-за касательного столкновения он вылетел на встречную полосу движения.

На встречке Volkswagen стокнулся с автомобилем «Лада Ларгус» и протаранил припаркованные машины. По информации издания, водителем Volkswagen был таксист-мигрант, он заявил, что у него заклинило руль. Он и два его пассажира, а также водитель «Лады» попали в больницу. Позже стало известно, что в ДТП погиб один человек.

В Ленобласти в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 10 человек. Следователи предположили, что причиной аварии стал нетрезвый водитель.