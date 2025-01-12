Памятка В случае задержки вылета из-за погодных условий, технических неполадок или по вине авиакомпании, последняя обязана обеспечить: доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет; два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; прохладительные напитки при ожидании отправки воздушного судна более двух часов; горячее питание при ожидании вылета свыше четырех часов (далее: в дневное время каждые шесть часов, в ночное - каждые восемь часов); размещение в гостинице при ожидании вылета более восьми часов днем и свыше шести часов ночью; трансфер до отеля и обратно, если гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; хранение багажа пассажиров.

Что случилось в Пулково На Санкт-Петербург обрушился циклон «Чарли», который принес в город мощные снегопады. Аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправку рейсов для расчистки взлетно-посадочной полосы.

«Сидим, лежим в аэропорту с семи утра. Сначала посадили в самолет, продержали больше часа. Хотел высадить, но трап застрял у самолета не мог пристыковаться», - рассказали пассажиры.

В 13:25 Росавиация сообщила об открытии аэропорта. Воздушная гавань приступила к обслуживанию рейсов.