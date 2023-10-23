Сиделку задержали в Москве по подозрению в краже денег у пенсионерки

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Как стало известно во время следствия, девушка работала сиделкой у 73-летней москвички и воспользовалась доверием потерпевшей. Она знала пин-код от приложения банка на смартфоне пенсионерки, поэтому с мая переводила сбережения женщины себе. Суммарно злоумышленница украла свыше 800 тысяч рублей.

При разбирательстве часть похищенных средств у задержанной изъяли и вернули законной владелице. Фигурантку дела уже заключили под стражу.

«Следствием ОМВД России по Дмитровскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже рюкзака.