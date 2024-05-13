«Сидел на семи препаратах». Мать зацепера из Подмосковья — о его состоянии

По словам женщины, молодой человек проходил курс психиатрического лечения и принимал необходимые лекарства, но все равно зачастую находился в нестабильном состоянии.

«У него психическое заболевание. У него не то, что увлечения, его иногда „клинит“, и он может делать все что угодно. Он сидел на семи препаратах психиатрических, и недавно ему еще даже добавляли, потому что у него состояние было нестабильным», - подтвердила она.

Она добавила, что парень живет в Москве, но в тот день он был в гостях у сестры в Электростали.

«Из гостей сестра везла его домой. Он отпросился у нее в туалет и вместо этого залез на электричку», - отметила женщина.

Мать пострадавшего сообщила, что сейчас ее сын находится в реанимации. Она указала, что его поведение было сложно предсказать.

«Что ему может прийти в голову, не знает вообще никто. Он постоянно был на контроле у психиатра», - заключила она.

Зацепера ударило током после того, как он забрался на поезд. Молодой человек упал с крыши электрички на рельсы, после чего его отвезли в больницу.