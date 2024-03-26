26 марта 2024, 04:17

Сидел на дереве. Сотрудник СОБРа рассказал о поимке террориста из Crocus City Hall

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Поймать и задержать пытавшегося сбежать после атаки на Crocus City Hall террориста силовикам помогли интуиция и приборы ночного видения. Об этом один из участников операции рассказал Пятому каналу.

Награжденный сотрудник СОБРа управления Росгвардии по Брянской области рассказал, как происходило задержание террористов, напавших на концертный зал Crocus City Hall. По его словам, подразделение получило задачу задержать преступников, пытавшихся скрыться в лесном массиве.

Силовики сначала осмотрели участок с помощью квадрокоптера, а потом пошли по следу в сопровождении кинолога с собакой. Но вскоре собака потеряла след преступника, и сотрудники СОБРа продолжили поиск, доверившись интуиции.

«Прошли еще метров 100, и наш снайпер увидел на дереве тепловую цель. Идентифицировали цель с помощью использования наших тепловых приборов, которые стоят у нас на вооружении. Увидели, что это человек. Подавали ему различные команды, например, слезть. На это он не реагировал», - рассказал собеседник телеканала.

По его словам, силовикам пришлось срубить дерево, чтобы достать террориста. После этого его обезвредили и передали правоохранительным органам.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные преступники напали на концертный зал CrocusCity Hall, расстреливая всех на своем пути. Позже их задержали в Брянской области.

Задержания Терроризм Собаки Росгвардия Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 11:00
СК назвал причину аварийной посадки Boeing 737 в Чите
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обстоятельства аварийной посадки в Чите самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск, начали выяснять следователи. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СК России.

В ведомстве уточнили, что самолет совершил аварийную посадку в Чите из-за технической неисправности.

«Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются», - подчеркнули в пресс-службе.

После случившегося начали доследственную проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки примут процессуальное решение.

По данным РИА «Новости» , аварийную посадку совершил Boeing 737 авиакомпании «Россия». На борту воздушного судна находились 172 пассажира.

Авиация СК РФ
26 марта 2024, 10:59
Несколько машин рухнули в воду при обрушении моста в Балтиморе
Читайте нас в: Google Новости
Фрагмент моста Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в американском городе Балтимор частично обрушился после столкновения с сухогрузом. Об этом сообщила радиостанция WTOP.

По информации источника, в результате ЧП несколько автомобилей рухнули с моста в воду.

«Часть моста загорелась после того, как в него врезалось больше судно и загорелось, а затем затонуло», - заявили на радиостанции.

На место ЧП выдвинулись экстренные службы. Мэр города Брендон Скотт сообщил в социальной сети X , что ему доложили о ситуации.

«Мне известно о происшествии на мосту, направляюсь на место. Нахожусь в контакте со всеми ответственными лицами», - отметил он.

Власти Балтимора уточнили, что на мосту движение перекрыли в обоих направлениях. Точное число пострадавших неизвестно, но оно может оказаться «значительным». Мост Фрэнсиса Скотта Ки является частью межштатной автомагистрали 695 и пересекает реку Патапско в гавани Балтимора.

В июне 2023 года вагоны поезда с опасными веществами упали в реку в штате Монтана в США.

США
26 марта 2024, 09:27
Boeing-737 со 172 пассажирами совершил аварийную посадку в Чите
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Boeing 737, следовавший из Красноярска в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Чите. Она прошла благополучно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника агентства, на борту самолета находятся 172 пассажира. Предварительно, никто не пострадал, добавил он.

По данным онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании «Россия» должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 по местному времени (08:45 по московскому времени).

Газета «Известия» ранее сообщила, что причиной аварийной посадки могли стать технические причины. Официально данные об этом пока не подтверждены.

Авиация
26 марта 2024, 09:06
Крупный пожар произошел на ферме в Псковской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В деревне Исаково Псковской области ранним утром произошел пожар на территории свиноводческого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил два здания, площадь его распространения составила порядка 6 300 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели не позволили пламени перейти на соседние здания. В работах по тушению задействовали девять единиц техники и 25 специалистов.

В 08:01 по московскому времени ведомство сообщило о ликвидации открытого горения в комплексе. Сейчас спасатели проводят разборку и проливку конструкций. Сведения о пострадавших не поступали, причина ЧП на данный момент неизвестна.

В декабре деревянное строение свинофермы на площади 100 «квадратов» загорелось в Курганской области , спасатели помогли выбраться из огня 100 свиньям, но еще 25 животных погибли в огне.

Спасатели Пожары МЧС РФ

Новости по теме