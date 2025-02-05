Конфликт, по словам Михаила, отца ребенка, начался в подъезде, где курила группа мужчин. Его жена, Ольга, сделала им замечание. Те отреагировали резко, один из компании плюнул женщине в лицо. Другой начал угрожать.

Михаил уверяет, что никто из собравшихся на его жену не нападал. Однако отмечает - она в любом случае будет чувствовать себя плохо психологически. У женщины случились сильные приступы эпилепсии. Полиция на вызов не приехала, добавил мужчина.

По версии Ольги, компания в подъезде на ее замечание отреагировала неадекватно. Началась драка, один из мужчин взял ребенка за куртку и швырнул на пол.

«Он схватил ребенка за голову. Меня держали за куртку, отобрали младенца. Я кричу - верните мне сына, вы не имеете права его трогать», - рассказала Ольга.

По словам женщины, агрессор несколько раз ударил ее и напал на мужа. После этого пострадавшей семье удалось покинуть подъезд. Также мать ребенка добавила, что знает нападавшего - она уверила, что Олег и раньше с ней конфликтовал.

Полиция Петербурга провела проверку по факту происшествия. В отдел доставили как родителей младенца, так и соседа, который, как предполагалось, бросил ребенка на пол.

Правоохранители, как сообщила пресс-служба петербургской полиции в официальном Telegram-канале , установили, что история с ребенком действительности не соответствует.

Конфликт между соседями, добавили в полиции, «носит длительный характер и, как выяснилось, даже доходил до рукоприкладства». Проверка по факту происшествия продолжается.

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