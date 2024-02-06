Схватил за руку и поволок. В Стерлитамаке мужчина в балаклаве набросился на первоклассницу

Неизвестный в балаклаве попытался похитить возвращающуюся из школы первоклассницу в Стерлитамаке. Как сообщил Telegram-канал Baza , вырвать ребенка из рук злоумышленника сумел брат, который шел рядом.

«Семилетняя девочка и ее брат возвращались с уроков через двор на улице Артема. За ними увязался незнакомый мужчина», - писали авторы публикации.

На видео, оказавшемся в распоряжении Baza, видно, как злоумышленник идет буквально по пятам за детьми. Затем он хватает девочку за руку и пытается увести за собой. Вовремя реагирует брат школьницы: кидается следом за сестрой и вырывает ее у мужчины.

«Похититель тут же сбежал. Мужчину в серой шапке ищет полиция», - передал Telegram-канал Baza.

Ранее женщина пыталась украсть в Воронеже девочку на глазах у матери. Незнакомка схватила дочь за руку и потянула через дорогу. Встревоженная родительница кинулась следом, неизвестная стала убеждать, что перепутала девочку с племянницей, а потом сразу сбежала.