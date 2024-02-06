06 февраля 2024, 09:21

Схватил за руку и поволок. В Стерлитамаке мужчина в балаклаве набросился на первоклассницу

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Неизвестный в балаклаве попытался похитить возвращающуюся из школы первоклассницу в Стерлитамаке. Как сообщил Telegram-канал Baza, вырвать ребенка из рук злоумышленника сумел брат, который шел рядом.

Неизвестный в балаклаве попытался похитить возвращающуюся из школы первоклассницу в Стерлитамаке. Как сообщил Telegram-канал Baza , вырвать ребенка из рук злоумышленника сумел брат, который шел рядом.

«Семилетняя девочка и ее брат возвращались с уроков через двор на улице Артема. За ними увязался незнакомый мужчина», - писали авторы публикации.

На видео, оказавшемся в распоряжении Baza, видно, как злоумышленник идет буквально по пятам за детьми. Затем он хватает девочку за руку и пытается увести за собой. Вовремя реагирует брат школьницы: кидается следом за сестрой и вырывает ее у мужчины.

«Похититель тут же сбежал. Мужчину в серой шапке ищет полиция», - передал Telegram-канал Baza.

Ранее женщина пыталась украсть в Воронеже девочку на глазах у матери. Незнакомка схватила дочь за руку и потянула через дорогу. Встревоженная родительница кинулась следом, неизвестная стала убеждать, что перепутала девочку с племянницей, а потом сразу сбежала.

Дети Школы Дороги Полиция
06 февраля 2024, 09:07
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Новой Москве
РИА «Новости»
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В Троицком округе Москвы в районе поселения Щаповское произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадали четыре человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, утром 6 февраля на первом километре Брестско-Калужского перегона столкнулись три легковушки и столько же грузовых машин.

Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину и ребенка, которые оказались заблокированы в автомобиле. Их передали бригаде скорой помощи.

Собеседник «360» уточнил, что в массовом ДТП пострадали четыре человека. В сторону Варшавского шоссе перекрыли одну полосу на время устранения последствий аварии.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Ранее ГИБДД опубликовала статистику по авариям с 29 января по 4 февраля. За это время четыре человека погибли, 107 пострадали в ДТП на дорогах Москвы.

ДТП ТиНАО
06 февраля 2024, 06:05
Двое голых мужчин устроили эротическое шоу в подъезде в Ленобласти
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В городе Мурино Ленинградской области двое мужчин устроили эротический перформанс в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщило издание «Фонтанка» в Telegram-канале.

Свидетелями случившегося стали жители дома на улице Шувалова. Сначала им показалось, что участники «шоу» - мужчина и женщина. Позже выяснилось, что оба человека мужского пола.

В квартире, которую снимали эти мужчины, нашли шприцы и кровь. Как отметили изданию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, запечатленные на видео были, предположительно, в наркотическом опьянении.

Ранее сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала лишить российского гражданства выступившую на Параде гордости ЛГБТ* в Буэнос-Айресе Наталию Орейро. Как заявил в беседе с «360» участник организации и автор идеи Иван Квасницкий, артистка давно занимается пропагандой нетрадиционных отношений.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Ленинградская область Мужчины
06 февраля 2024, 02:51
Старый чемодан с оголодавшими крысами нашли на западе Москвы
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В Москве нашли чемодан, внутри которого ютились 25 домашних крыс. Об этом сообщила заместитель председателя по вопросам ветеринарии Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова на странице «ВКонтакте».

«На улице Парковой, у подъезда на лавочке стоял чемодан. Записка на чемодане извещала, что внутри белая крыса. Люди, приученные не доверять бесхозным предметам, вызвали полицию. Но в чемодане была не одна крыса», - заявила она.

По словам Ефремовой, когда полицейские прибыли на место, кто-то, вероятно, уже успел заглянуть внутрь старого чемодана. Люди обсуждали, что сделать с животными. Один из правоохранителей связался с волонтерами и передал им животных. Все грызуны были очень голодны, среди них оказалось 12 беременных самок.

Ранее на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге нашли йоркширского терьера в куче отходов. Сотрудники предприятия оставили животное у себя и объявили о поиске хозяев.

Животные Полиция Москва
06 февраля 2024, 02:46
Родила и закопала в сугробе. Свердловчанку обвинили в покушении на убийство сына
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Матери, которая родила ребенка в бане и выкинула его в сугроб в поселке Свободный Свердловской области, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

Как выяснили правоохранители, женщина хотела убить только что родившегося сына, закопав его в сугробе. Ребенка быстро нашли и госпитализировали.

Хозяин бани, который приходится свекром обвиняемой, рано утром приехал на участок, чтобы покормить животных. Там он увидел свою невестку с младенцем. Мужчина дал ей простыню и отправился за участковым и врачами. Когда они пришли на место ЧП, женщина уже сидела одна. Мальчик лежал в 10 метрах от бани, где мать закопала его в сугроб.

Ранее в Бурятии нашли девятимесячного ребенка в сугробе. Его срочно положили в отделение реанимации с обморожением обеих ног.

Дети Врачи Женщины

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