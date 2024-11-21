«Схватил за ногу и утянул в чащу». Тигр убил водителя лесовоза в Хабаровском крае

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По имеющимся данным, хищник атаковал человека накануне в тайге в районе имени Лазо. От полученных травм пострадавший скончался.

При проверке планируют проведение нескольких экспертиз, добавили в ведомстве. Источник Telegram-канала Mash Amur уточнил, что жертвой тигра стал водитель лесовоза.

Он остановился в 20 километрах от поселка Солонцова. Там и произошло нападение - тигр набросился на рабочего, схватил за ногу и утянул в чащу.

«Находившийся рядом коллега не успел ничего сделать», - добавил собеседник канала.