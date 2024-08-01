Штормовое предупреждение объявили в девяти районах Сахалина из-за дождей

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На реках вероятен подъем уровня воды от 0,5 до 1,5 метра, уточнили в ведомстве.

«Ночью и утром 2 августа на территории Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Поронайского и Углегорского районов ожидается очень сильный дождь. Вероятен выход воды на пойму», - заявили в пресс-службе.

Администрациям муниципалитетов направили рекомендации и оперативные предупреждения. Жителей призвали без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, а также уточнить местонахождение близких и родных. Туристам посоветовали переждать непогоду в оборудованных для этого местах.

Ранее москвичам рассказали, что к субботе и воскресенью погода улучшится до +25 градусов тепла.