Шторм в Крыму выйдет на пик в девять вечера 26 ноября

Там же опубликовали карточки-напоминания о том, куда следует обращаться при возникновении чрезвычайных ситуаций. В частности, есть информация с телефонами ЕДДС в 11 городах и 14 районах республики, предупреждение МЧС о том, как надо вести себя во время непогоды и рекомендация туристам воздержаться от походов в горы и лес.

На северо-западе Крыма - на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское - порывы ветра уже достигают 40 метров в секунду, отметило РИА «Новости».

В Севастополе, Евпатории и поселках на западном берегу скорость ветра составляет около 25-26 метров в секунду.

«В Крыму объявлено штормовое предупреждение 26 ноября после 18:00 Крым накроет шторм. Пик придется на 21:00 - 00:00», - уточнили авторы сообщения в официальном Telegram ЦУР.