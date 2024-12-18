Шпроты «За Родину» убрали с продажи после отравлений в Екатеринбурге

«Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили реализацию шпрот бренда „За Родину“ во всех магазинах до подведения итогов проверки», - отметили в компании.

Руководство Х5 Group решило временно заблокировать поставки товара в распределительные центры. Также проводится анализ жалоб клиентов.

Ранее стало известно, что две женщины заболели ботулизмом в Екатеринбурге после употребления консервированной рыбы. Выяснилось, что они купили шпроты в масле торговой марки «За Родину» на рынке у незнакомого мужчины.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. В ходе исследований в консервированной рыбе выявили ботулотоксин. В Роспотребнадзоре начали расследование.