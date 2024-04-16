Шоу балета Большого театра отменили в Южной Корее

Выступление должно было проходить с 16 по 18 апреля на сцене Sejong Center в Сеуле. Для участия в мероприятии прибыли 12 солистов Большого театра, однако позже организаторы решили сократить количество российских исполнителей.

Этот случай отмены стал не первым. Также не состоялось шоу Modanse с примой ГАБТ Светланой Захаровой, запланированное на 17–21 апреля. Выступление артистки, которая является доверенным лицом президента России Владимира Путина, вызвало протест со стороны посольства Украины в Республике Корея.

Посольство России в Южной Корее выразило глубокое сожаление по поводу отмены спектаклей.

«Не можем не усматривать в этих шагах определенной тенденции в подходах южнокорейской стороны к сотрудничеству с Россией теперь уже и в области культуры. Вынуждены будем это учитывать», - заявило посольство в Telegram-канале.