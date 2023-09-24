«Шокирующая дичь». Запутанная история с «изнасилованием» произошла в Пермском крае

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Мама подростка пообщалась со своей знакомой, у которой тоже есть 12-летняя дочь Ксения (имена изменены). Женщины договорились, что Ксения напишет заявление на брата изнасилованной девочки якобы по факту принуждения к сексуальному контакту. В итоге парня поместили в СИЗО. По словам его матери, из доказательств - только показания «пострадавшей» и ее родственницы, а также справка о том, что у девочки был половой акт.

«Они придумали план, как посадить моего сына. <…> Ему не нравились эти девочки», - поделилась мать изнасилованной дочки.

Тренер детей в спортивной секции отметил, что парень, который по ложному обвинению оказался в СИЗО, имеет положительные характеристики. По словам мужчины, подросток - добрый, спортивный, обычный юноша.

«Капитан команды по волейболу, член юнармейского движения. <…> Дичь какая-то. Я в шоке был, когда мне сказали об этом [изнасиловании - прим. ред.]», - отметил педагог.

К показаниям против юноши подключилась общая знакомая подростков Аня (имена изменены). Она призналась, что ее заставили оговорить парня.

«Надо добиться справедливости. Все хотят, чтобы он вышел [из СИЗО - прим. ред.]», - сказала Аня.

В Москве ранее задержали подозреваемого в изнасиловании 16-летней девочки. Против 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело.