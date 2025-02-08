08 февраля 2025, 23:08

«Шок и ужас». Посетитель Электрозавода — о состоянии загоревшегося здания, которое посещали сотни людей

360.ru
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Внутренние помещения здания Электрозавода на востоке Москвы выглядели аварийными. Стены опутали оголенные провода, лифты устарели. Об этом и о других впечатлениях о состоянии здания рассказал 360.ru Вадим Стукалов, частый посетитель площадки.

По словам посетителя, на стенах многих помещений можно было заметить оголенную электропроводку. Лифты откровенно старые, все нуждалось в реконструкции, добавил Вадим Стукалов.

«Всегда поражало, как столь огромное количество творческих студий уместили на старую, затхлую площадку. Где, мне кажется, никакие пожарные инспекции, и вообще пожарные, просто не пройдут», - рассказал собеседние 360.ru.

Он добавил, что здание, где располагались развлекательные площадки, изначально выглядело «печально». Мужчина никогда не пользовался устаревшими лифтами и ориентировался по планам эвакуации.

«Очень большое здание, очень много коридоров и заблудиться там достаточно просто», - объяснил Вадим Стукалов.

Пожар в пятиэтажном здании на территории Электрозавода начался около 18:00 в субботу, 8 апреля. Внутри находились сотни людей. Большинству удалось выбраться из помещения самим, десятки вывели спасатели.

К настоящему моменту открытое горение на Электрозаводе ликвидировали. 360.ru собрал, что известно о крупном пожаре на востоке Москвы к этому часу.

Мужчина пояснил, что посещал Электрозавод примерно два раза в месяц, иногда чаще. Он всегда удивлялся, когда съемки назначали на высоких этажах.

Пожары Эвакуации Москва Пожар на московском Электрозаводе
08 февраля 2025, 22:43
После крупной драки в Саратове в полицию забрали восьмерых подростков
РИА «Новости»
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После драки возле торгового центра в Саратове полиция задержала восемь подростков. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как сообщили в ведомстве, драка произошла около одного из торговых центров Кировского района Саратова. Выехавшие на место сотрудники полиции задержали восьмерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

«В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по итогу будет принято процессуальное решение», - написали в пресс-службе.

Саратовская прокуратура в Telegram-канале также сообщила, что уже начала проверку в отношении работы органов системы профилактики в связи с инцидентом.

«В ТЦ „Триумф Молл“ четверо несовершеннолетних юношей вступили в словесный конфликт с компанией ранее незнакомых лиц, который перерос в драку», - уточнили в прокуратуре.

Ранее в Башкирии четверо молодых людей похитили подростка , требуя вернуть денежный долг. Они силой вытащили подростка из машины и затолкали в свое авто.

Саратов Драки Россия Работа Машины Полиция
08 февраля 2025, 21:57
В горящем здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы людей больше не осталось
РИА «Новости»
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Из здания бывшего Электрозавода на востоке столицы, где произошел крупный пожар, по предварительным данным вывели всех людей. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб Москвы.

«Всех людей из здания вывели, никого в здании не осталось», - сообщил собеседник агентства.

Из здания спасли около 90 человек, еще 120 покинули завод сами. Пять человек госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Оперативные структуры усилили пожарную группировку на тушении здания Электрозавода в Москве. К месту возгорания направили пожарный поезд , в цистернах которого находится 120 тонн воды и четыре тонны пенообразователя.

Пожары Поезда Заводы Москва Пожар на московском Электрозаводе
08 февраля 2025, 19:39
Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 800 «квадратов», пострадали пятеро
360.ru
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Площадь пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве составляет порядка 800 квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Пострадали пять человек», - уточнил источник в оперативных службах.

До этого стало известно, что огонь при пожаре на Электрозаводе распространился на площади в 300 квадратных метров. Из-за пожара власти перекрыли движение по улице Электрозаводской.

Ранее сообщалось, что за помощью после пожара в здании на Электрозаводской улице обратились восемь человек. Из них четыре госпитализировали.

ГСУ Следственного комитета по Москве инициировало процессуальную проверку.

Пожары МЧС РФ Москва
08 февраля 2025, 19:20
Площадь пожара на Электрозаводе выросла втрое
360.ru
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Огонь при пожаре на Электрозаводе распространился на площади в 300 квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru.

Из-за пожара власти перекрыли движение по улице Электрозаводской. Очевидица происшествия рассказала редакции, что пожар начался во втором корпусе Электрозавода. Что именно загорелось, пока неизвестно.

Причиной пожара на востоке Москвы могло стать короткое замыкание. Об этом сообщали источники прессы в силовых структурах, однако такая информация официально еще не подтверждалась.

Пожары Москва

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