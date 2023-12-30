Шофер в Татарстане спас девушку, бежавшую от мужчин, но стал соучастником кражи

«Вчера ехал с семьей, когда навстречу выбежала девушка с криками о помощи. Я остановился, и она села в машину, крича, чтобы мы скорее поехали, а в это время за ней бежали двое мужчин. Она сказала, что они к ней приставали», - рассказал шофер.

По словам мужчины, незнакомка сказала, что ей 13 лет. Она вышла из автомобиля через две остановки от моста. Водитель толком так и не понял, что случилось. Оказалось, преследователями были сотрудники магазина одежды, где девушка украла товары. Теперь водитель может оказаться соучастником произошедшего.

Ранее женщина в Москве подменила новую обувь за 8025 рублей на старую ношеную пару в одном из пунктов выдачи Wildberries. Как заявил владелец ПВЗ Андрей в беседе с «360», она неоднократно проводила подобные махинации, однако поймать с поличным удалось только в этот раз.